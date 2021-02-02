В Нижневартовске лечат душевное состояние пациентов, перенесших COVID-19 Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Специалисты БУ «Нижневартовская психоневрологическая больница» разработали программы реабилитации душевного здоровья для пациентов, перенесших COVID-19 и имеющих тревожные, депрессивные или когнитивные (снижения памяти, внимания) нарушения.

- Многие довольно длительное время находились и находятся на самоизоляции. Такое искусственное замедление ритма жизни нередко приводит к последствиям, которые оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье. Связано это в основном с гиподинамией, как следствие возникают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, появляются боли в различных отделах позвоночника, суставах - рассказывает заведующая отделением психотерапии и неврозов, врач-психотерапевт Гульчачак Михеева.

В отделении разработаны комплексные программы реабилитации с учётом состояния здоровья после перенесённого заболевания. Курс направлен на восстановление не только душевного равновесия, но и для тонуса организма.

Лечения проходит от 5 до 10 дней. Например, «Второе дыхание» – для тех, кто столкнулся с одышкой, «Лёгкость и баланс» подойдёт тем, кто набрал лишний вес, «Антистресс» – для страдавших депрессией и испытывающих синдром хронической усталости.