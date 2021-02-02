Приезжий в Пыть-Ях водитель пойман на краже денежных средств

Кража банковской карты

В дежурную часть полиции в городе Пыть-Ях обратился 52-летний житель Новосибирской области. Мужчина рассказал, что у него украли банковскую карту.

В конце января, потерпевший заселился в одну из городских гостиниц. Совместно с ним заселились еще двое мужчин, ранее, не знакомые между собой. Заявитель решил отпраздновать знакомство с новыми соседями и отправился в магазин.

На утро после знакомства, мужчина вновь отправился в магазин, но во время сборов, обнаружил отсутствие банковской карты. После этого потерпевший решил проверить сумму на карте через приложение и увидел пропажу 9 тысяч рублей. Сразу же после этого он поспешил в полицию.

В результате установления обстоятельств произошедшего и оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан подозреваемый 1992 года рождения из Краснодарского края, который работает водителем.

После оперативных разбирательств, банковская карта и денежные средства были возвращены владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба».

На данный момент, водитель, укравший средства, находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.