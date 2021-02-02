Мужчине из Нижневартовска вынесли приговор сроком на 7 лет

Фото: СК РФ по Югре

В Нижневартовске осудили 64-летнего местного жителя. Суд рассмотрел все собранные доказательства и признал подозреваемого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью4 статьей 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Сотрудники правоохранительных органов предоставили все необходимые доказательства случившейся трагедии. Ночью, 10 апреля 2020 года, мужчина находился в выпившем состоянии. На почве ревности, подозреваемый нанес не менее 3 ударов руками в область головы своей 43-летней сожительнице. От полученной травмы женщина скончалась через несколько дней в больнице.

Через несколько дней после смерти женщины злоумышленник самостоятельно обратился в правоохранительные органы, сообщив о произошедшем.

Спустя несколько дней, мужчина сам пришел в полицию и рассказал о совершенном деянии.

Нижневартовский городской суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.