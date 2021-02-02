В Сургуте задержан мужчина по подозрению в изнасиловании

Фото: СК РФ по Югре

Уголовное дело возбудили в Сургуте в отношении 33-летнего жителя. Мужчина подозревается в противоправных действиях сексуального характера.

По версии следствия, в октябре 2020 года подозреваемый под предлогом чаепития заманил к себе в квартиру ранее знакомую горожанку и подмешал ей в вино снотворное. После того, как потерпевшая уснула, совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Сотрудники правоохранительных органов выдвинули версию о том, что в октябре 2020 года мужчина под выдуманным предлогом заманил к себе в дом свою знакомую. Женщина ничего не подозревая согласилась на чай, но как выяснилось позже, в чай было добавлено снотворное. После того, как снотворное подействовало на потерпевшую, сургутянин совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Ранее, при подобных обстоятельствах в августе 2019 года, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера и изнасилование своей соседки по дому.

Помимо совершенных действий, подозреваемый тайно фотографировал своих жертв в обнажённом виде и распространял их фотографии через сеть Интернет.

На данный момент, мужчина находится под стражей. Расследование продолжается.