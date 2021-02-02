В Советском районе выявлен факт хищения бюджетных средств

Случай мошенничества

В Советском районе сотрудники полиции выявили факт мошенничества при получении выплат одним из индивидуальных предпринимателей.

Представители правоохранительных органов подозревают, что 39-летний мужчина с сентября по декабрь 2019 года из корыстных побуждений совершил хищение бюджетных денежных средств, выделенных в рамках реализации государственной программы округа «Поддержка занятости населения».

Коммерсант нанес финансовый ущерб государственному учреждению суммой более 250 тысяч рублей. Подозреваемый специально предоставлял в КУ ХМАО – Югры «Советский центр занятости населения» неправдивые сведения, дающие право на получение из бюджета возмещений работодателю затрат в связи с оказанием услуг по организации временного трудоустройства граждан при исполнении договора трудоустройства.

Сотрудниками ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).