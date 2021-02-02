Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 февраля 2021 года увеличилось на 171 человек

Масочный режим Фото: Виктория Стеблова

В Югре зарегистрировано за сутки 171 человек с новым коронавирусом. За весь период пандемии зафиксировано и лабораторно подтверждено 48 009 случаев COVID-19.

По клинической структуре: на момент выявления у 133 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 14 человек бессимптомное течение болезни.

Контакт заражения установлен в 166 случаях, по 5 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 887 жителей региона, сняты с наблюдения – 177 243югорчан.

Фото: Оперштаб Югра

Самые высокие цифры по заболеваемости зафиксированы: в Сургуте – 74; Югорске – 15; Нефтеюганском районе – 13; Ханты-Мансийске– 10.

Средние показатели: Нефтеюганске – 9; Нягани – 9; Нижневартовске – 6;Когалыме – 6; Октябрьском районе – 6.

В конце списка: в Урае – 5; Советском районе – 4; Пыть-Яхе - 4; Мегионе – 3; Сургутском районе – 2; Нижневартовском районе - 2; Ханты-Мансийский район - 1; Покачи - 1; Кондинском районе – 1.

В тяжелой форме коронавирус переносят 79 пациента, 49 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 скончались 672 человек. За сутки вылечились ещё 256 человек, за весь период пандемии выздоровели 44 829 югорчанина.