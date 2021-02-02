У мошенников появились новые уловки для выманивания денег

Онлайн мошенники Фото: Виктория Стеблова

За прошедшие сутки югорчане лишились около 800 тысяч рублей. В ХМАО за 1 февраля выявлено 15 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Северяне часто попадаются на уловки лже-продавцов с сайтов бесплатных объявлений и различных мессенджеров, предлагая выгодные приобретения.

Мужчина из Сургута не устоял перед предложением оформить полис обязательного страхования на машину и перевел нужную сумму на указанные собеседником реквизиты. Сделка осуществлялась в мессенджере «WhatsApp». Югорчанин, уверенный в сделке, перевел более 10 тысяч рублей, но в итоге так и остался без страховки.

Женщины, проживающие на территории Югры, узнали, что стали обладателями кредитов, которые они не брали. Неизвестные лица оформили на сургутянок микро займы без их ведома и согласия. Суммы в 10 тысяч рублей были оформлены через ООО МФК «Мани Мен» и «МигКредит». Мошенники причинили женщинам материальный ущерб.

К сотрудникам полиции обратился житель Советского района. Мужчина рассказал, что его несовершеннолетняя внучка хотела купить брендовую игрушку в интернете. Девочка присмотрела объявление на «Авито.ру» и через «WhatsApp» написала продавцам, которые оказались мошенниками. На указанный счет покупатели перевели 5 тысяч рублей. Ребенок надеялся, что скоро получит желаемую игрушку, но сайт оказался не защищенным от мошенников.

По каждому инциденту возбуждены уголовные дела. Принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемых.