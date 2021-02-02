Югорчанка потратила более 250 тысяч рублей ради трудоустройства на желаемую работу

Мошенничество в городе Нефтеюганске Фото: Виктория Стеблова

В дежурную часть ОМВД России по городу Нефтеюганску поступило заявление от женщины и ее сына.

Местная жительница, в возрасте 53 лет, рассказала сотрудникам полиции о том, что она длительное время ищет работу. Интересующую вакансию югорчанка нашла в интернете. Благодаря видеосвязи в «Skype», женщине провели «собеседование».

Злоумышленник рассказал «легенду» о том, что для начала работы необходимо проверить активность счета и обязательно накопить нужные бонусы, для этого нужно перевести «работодателю» денежную сумму. Мошенник обещал, что деньги обязательно вернутся.

Женщина настолько увлеклась идеей о новой работе, что оформила кредит на сумму 246 тысяч рублей и перевела их на нужный счет. Жительница Нефтеюганска планировала закрыть долг благодаря заработанным деньгам.

Следственный отдел ОМВД России по городу Нефтеюганску возбудил уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьей 159 УК РФ (Мошенничество).