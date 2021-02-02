Полицейские Нефтеюганска встретились с представителями национальных общественных организаций и диаспор

Мероприятие в городе Нефтеюганск. Фото: УМВД Югра
В Югре были проведены личные встречи с представителями национальных организаций и диаспор.
Встречи прошли в городе Нефтеюганске. Представители Общественного совета при ОМВД России по городу Нефтеюганску приняли участие в мероприятии.
Во время мероприятия, были затронуты очень важные на сегодняшний день темы. Сотрудники правоохранительных органов напомнили о строгой ответственности хранение и распространение наркотических веществ. Также полицейские рассказали, по каким признакам можно понять, что человек употребляет запрещенные препараты.
Помимо разговоров о вреде наркотиков, сотрудники ОМВД попросили своих собеседников уделить особое внимание работе с молодежью. Так как это является очень важным фактором в воспитании.
Особое внимание в ходе беседы было уделено национальной теме. Участники мероприятия вместе обсудили вопросы взаимодействия по выявлению, пресечению и недопущению проявления нетерпимости и разжиганию национальной розни.
Во время подведения итогов встречи было решено продолжить совместную деятельность по всем направлениям.