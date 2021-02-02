Погода в Югре на 2 февраля 2021 года: небольшой снег

Погода на 2 февраля Фото: Виктория Стеблова

Метеорологическая обстановка в Югре 2 февраля: облачно с прояснениями. В большинстве районах небольшой и умеренный снег, метель. Ветер южных направлений 6-11 м/с, порывы до 15 м/с. Температура ночью -13,-18 °С, по западным районам -7,-12 °С, по восточным районам -22,-27 °С. днем -6,-11 °С, по восточным районам -16,-21 °С.

По г. Ханты-Мансийску: Облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер южных направлений 6-11 м/с. Температура ночью -13,-15 °С, днем -6,-8 °С.

Фото: МЧС Югра

В народе 2 февраля называют «Ефимов день». Считается, что по погоде в этот день можно предсказать какая погода будет на Масленицу.

Также 2 февраля наблюдали и за поведением домашних животных. Если кошка скребет пол, а куры хвостами вертят, то непременно будет метель.