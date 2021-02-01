В Сургутском районе накажут любителя пьяной езды в авто Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургутского района утвердила обвинение по уголовному делу против местного жителя. Он обвиняется по статье "управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее привлекавшегося к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения".

Любитель покататься на автомобиле в пьяном виде уже привлекался к ответственности за управление транспортом в алкогольном опьянении. Наказание ничему не научило молодого человека и он вновь сел за руль автомобиля пьяным, чем подверг опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Нетрезвого водителя остановили сотрудники полиции. Уголовное дело направлено в суд.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.