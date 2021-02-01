В Нижневартовске будут судить наркоторговцев Фото: pixabay.com

Прокурор Нижневартовска утвердил обвинение по уголовному делу против трех участников организованной группы. Они обвиняются по статье "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой с использованием сети «Интернет» в крупном и особо крупном размерах".

По версии следствия, 25-летний уроженец Республики Киргизии и двое 20 – летних жителей Молдовы вступили в организованную преступную группу для сбыта наркотиков на территории Нижневартовска.

Они продавали наркотики через интернет, путём помещения запрещенных веществ в специально оборудованные «тайники – закладки». Их задержали сотрудники полиции в феврале 2020 года. Из незаконного оборота изъято более 490 грамм наркотиков синтетического происхождения.

Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд. Против 1 обвиняемого, который согласился на сотрудничестве, материалы уголовного дела выделены в отдельное производство и раньше направлены в суд.