В Урае сотрудники МЧС приняли участие в родительском собрании Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Спасателями в Югре проводятся мероприятия для детей, во время которых специалисты обучают юных югорчан правилам безопасного поведения. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона Урая поучаствовали в общешкольном родительском собрании, чтобы побеседовать с родителями о безопасности школьников.

- Моё выступление на собрании посвящено безопасности детей. Никто не застрахован от каких-либо непредвиденных случаев, но минимизировать опасность можно, научив ребёнка правильно действовать в экстремальных ситуациях, - обратилась к родителям инспектор 71 пожарно-спасательной части Елена Плесовских

Как рассказала Елена, основная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действовать в критических ситуациях. Во время пожара у детей срабатывает подсознательный инстинкт, и ребёнок старается спрятаться от дыма и огня. Поэтому необходимо обязательно научить ребенка действиям при пожаре и не оставлять малышей без присмотра.

Завершая свое выступление, специалист напомнила родителям основные причины возникновения пожаров и попросила их не забывать беседовать с детьми не тему безопасного поведения дома.