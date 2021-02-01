Губернатор Югры проведет эфир с хантымансийцами Фото: Администрация Ханты-Мансийска

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет онлайн-встречу с жителями Ханты-Мансийска пятницу, 5 февраля. Эфир пройдет в аккаунтах в соцсетях Натальи Владимировны «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники». Вопросы и предложения принимаются в комментариях к соответствующим постам и в группе региона «Югра».

- Обсудим результаты реализации национальных проектов, жилищных программ, состояние и эффективность работы коммунального комплекса муниципалитета, - написала Наталья Комарова в своих социальных сетях.

Глава города, органы власти, специалисты отраслевых департаментов, эксперты и команда губернатора рассмотрят каждое поступившее обращение от жителей Ханты-Мансийска.

В эфире примут участие инициатор общественного городского мероприятия «ПикникХМ», руководитель проекта «Пантомимические игры» Екатерина Азанова, педагог-организатор в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже, режиссёр, руководитель театральной студии «ТЮЗ» Юрий Зайдуллин, журналист, член Общественной палаты Югры, сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Меркушев.