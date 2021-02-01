Мошенник купил у югорчанина игровой аккаунт, но денег не перевел Фото: pixabay.com

26-летний житель Мегиона продал свой аккаунт в онлайн-игре «PUBG Mobile» через «Гаранта» и передал логин и пароль другому игроману. Мужчины созвонились по видеосвязи и обсудили детали покупки, а подтверждения своих данных покупатель показал югорчанину паспорт. Лицо собеседника соответствовало снимку в документах и пострадавший не сомневался в сделке. Продиктовал игроману данные своего аккаунта, а тот в ответ скинул подтверждение о переводе якобы 55-ти тысяч рублей. Но никаких денег мужчина так и не получил, а вот с аккаунтом распрощался, злоумышленники изменили пароль.

В дежурную часть обратилась 24-летняя жительница Сургутского района. Она пыталась подработать на спортивных ставках, о которых узнала через «Телеграмм». Югорчанка решила рискнуть и внесла на неизвестный счет 20 тысяч рублей.

Молодую вартовчанку мошенники обманули под предлогом оплаты оборудования для рекламного щита. Девушке якобы позвонил руководитель и попросил перевести 18 тысяч рублей, что она и сделала.

В Нефтеюганске о мошенничестве в отношении своей 53-летней матери заявил сын. Он рассказал, что ей позвонили с предложением подзаработать. А уже через «Скайп» мошенник подробно объяснил схему, с помощью которой она могла бы поднять неплохую сумму денег. Югорчанка перевела на неизвестные счета около 250 тысяч рублей.

Жители региона, за минувшие выходные, лишились около 2 миллионов 800 тысяч рублей.