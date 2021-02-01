Югорчанин отравится в колонию за избиение сожительницы Фото: pixabay.com

Следователи следственного отдела по городу Нижневартовск собрали достаточно существенных доказательств против 64-летнего местного жителя. Суд признал его виновным по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

Как выяснили следователи, в ночное время 10 апреля 2020 года паяный подсудимый, находясь в административном здании, расположенном в районе железнодорожной станции приревновал свою сожительницу. Причиной его ревности, стало то, что женщина долго не возвращалась из магазина. Разозлившись, мужчина 3 раза ударил её по голове. От полученной травмы потерпевшая скончалась через несколько дней в больнице.

Через несколько дней после смерти женщины преступник сам сдался в правоохранительные органы, сообщив о произошедшем. Приговором Нижневартовского городского суда подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.