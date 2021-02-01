В Югре погиб водитель «Субару», столкнувшись с погрузчиком Фото: Татьяна Коркина

За выходные на территории округа зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 13 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

В Ханты-Мансийске на улице Индустриальная столкнулись автомобиль «Субару Форестер», под управлением 50-летнего водителя, и погрузчик «Хендай», под управлением 36-летнего машиниста. В результате ДТП водитель автомобиля «Субару» скончался на месте происшествия, пассажиры этого же автомобиля, женщина и мужчина, а также машинист погрузчика получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 36 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 14 – за отказ от медицинского освидетельствования и 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 49 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 96 – за нарушение требований к перевозке детей.

Окружная Госавтоинспекция напоминает, что соблюдение правил дорожного движения и внимательность являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах Югры.