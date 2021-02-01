В Югре на пожарах погибли 3 человека Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За последнюю неделю в Ханты-Мансийском округе зарегистрировано 60 пожаров. Спасателями из опасных зон эвакуированы 80 человек, пожарные спасли материальные ценности и имущество граждан на сумму более 73 миллионов рублей.

В большинстве случаев горел транспорт, бани, жилые дома, квартиры и дачи. Основные причины пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования и печей, неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств. От огня пострадали 41 строение и 26 автомобилей. На пожарах погибли 3 человека. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 30 раз помогали в ликвидации последствий ДТП и спасли при этом 1 человека.

ГУ МЧС России по ХМАО напоминает, что необходимо быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности. Особенно в зимний период, так как работают электрообогреватели, электрическое отопление и топящиеся печи в жилых домах и квартирах. Владельцам автомобилей следует регулярно проверять состояние электропроводки и соединения систем подачи топлива, масла, тосола, для обогрева использовать электрооборудование заводского изготовления.