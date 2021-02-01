За выходные в Югре зарегистрировано 120 преступлений Фото: pixabay.com

В Пыть-Яхе мужчина, находясь в одной из комнат гостиницы, расположенной на 3 км автодороги «Тюменский тракт», украл банковскую карту, с которой снял 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Нарушитель под подпиской о невыезде.

В Югорске молодой человек, находясь на территории автосервиса по улице Попова, решим прокатиться на автомобиле марки «Черри SUVT11», который принадлежал 60-летней женщине. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже судим раньше и снова находится под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске задержан мужчина, у которого обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Результат исследования показал, что вещество является наркотиком общей массой порядка 1 грамма. Возбуждено уголовное дело.

Кроме того, сотрудниками уголовного розыска Сургута задержан мужчина, который находясь в торговом зале магазина по улице Пушкина, украл продукты и бытовую химию, общей стоимостью более 11 тысяч рублей. Уж судимый югорчанин дожидается нового наказания под подпиской о невыезде.

За прошедшие выходные в Югре зарегистрировано 120 преступлений, по горячим следам раскрыто 75.