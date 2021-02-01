Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 февраля 2021 года увеличилось на 182 человека Фото: pixabay.com

На территории округа по состоянию на 1 февраля 2021 года зарегистрировано и лабораторно подтверждено 47 838 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 182 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете.

По клинической картине: на момент выявления у 151 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 24 зафиксирована пневмония, у 7 человек коронавирус протекал без симптомов. Контакт установлен в 164 случая, по 18 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 877 жителей региона, сняты с наблюдения 176 517 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 2 482 человека, всего 1 328 720.

Больше всего случаев заражения за сутки выявлено: в Сургуте – 46; Нефтеюганском районе – 28; Югорске – 15; Нефтеюганске – 13; Урае – 12; Советском районе – 10.

Также заболевшие есть: в Ханты-Мансийске – 8; Мегионе – 8; Когалыме – 7; Нижневартовске – 6; Сургутском районе – 5; Нягани – 5.

Закрывают список по заболеваемости: Белоярский район – 4; Нижневартовский район – 3; Покачи – 3; Октябрьский район – 2; Ханты-Мансийский район – 2; Кондинский район – 2; Радужный – 1; Лангепас – 1; Пыть-Ях – 1.

Состояние 85 пациентов остаётся тяжелым, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 668 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 182 человека, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 44 573 югорчанина.