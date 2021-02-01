Погода в Югре на 1 февраля 2021 года: ветрено, местами небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 1 февраля: Днём температура воздуха -5,-10 °С, в северных и восточных районах -15,-20 °С. Ночью -13,-18 °С, в северных и восточных районах -23,-28 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, на северо-западе небольшой снег. Ветер южный 5-10 м/с, днем местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -8,-10 °С, ночью -13,-15 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -11 °С, ночью -13 °С, небольшой снег, юго-восточный 5-6 м/с.

В Нижневартовске: Днём -16 °С, ночью -18 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 5-6 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -11 °С, ночью -12 °С, небольшой снег, ветер юго-восточный 5-7 м/с.

В Когалыме: Днём -14 °С, ночью -16 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 5-7 м/с.