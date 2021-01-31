В Югре пройдет самое масштабное родительское онлайн-собрание

В Югре 1 февраля в 10 утра состоится самое масштабное родительское онлайн-собрание. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, в мероприятии примут участие представители департамента образования, департамента здравоохранения, психологи, медики и инспекторы ГИБДД.

Спикеры обсудят возвращение к очному формату обучения, профилактику заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Родителям расскажут, как выстроить учебный процесс и режим дня в новых условиях, как повысить успеваемость учеников и какие образовательные сервисы станут хорошими помощниками школярам.