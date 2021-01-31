Жителей Нижневартовска зовут на бесплатное комплексное обследование

Жителей Нижневартовска от 18 до 59 лет приглашают на бесплатное комплексное обследование, чтобы выявить факторы риска возникновения инфекционных заболеваний. По информации Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, обследование будет проводиться по нескольким направлениям.

А именно: выявление повышенной артериальной жесткости; оценка состояния сердца по ЭКГ-сигналам на аппарате «Кардиовизор»; измерение кровоснабжения головного мозга, определение риска возникновения инсульта и другое.

Консультации и обследования предназначены для людей без хронических заболеваний и жалоб на состояние здоровья.

Предварительная запись по телефону: 45-41-60. Адрес: улица Ханты-Мансийская, 39.