Число заболевших коронавирусом в Югре на 31 января 2021 года увеличилось на 182 человека Фото: Татьяна Коркина

По данным Оперативного штаба число заболевших коронавирусом на 31 января 2021 года в Югре Ямале увеличилось на 182 человека в 20 муниципальных образованиях. Таким образом, с начала пандемии количество заразившихся «короной» составило 47656 человек. За весь период пандемии выздоровело 31679 человек.

Больше всего заболевших – в Сургуте (29 человек), Советском районе (21 человек), Нижневартовске (17 человек) и в Югорске (16 человек). Подробнее смотрите в инфографике:

Фото: Оперштаб Югры