Погода в Югре 31 января: переменная облачность и без осадков Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 31 января, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, по северо-западу небольшой снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -20…-25 °С, по юго-западу -10…-15 °С, по северным и восточным районам -30…-35 °С, днем -10…-15 °С, по юго-западу -4…-9 °С, по северным и восточным районам -20…-25 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -21…-23 °С, днем -12…-14 °С.