Житель Югорска незаконно зарегистрировал в квартире уроженца Киргизии Фото: Татьяна Коркина

В Югорске возбуждено уголовное дело в отношении ранее не судимого 32-летнего жителя, который подозревается в фиктивной постановке на учет иностранца по месту пребывания в РФ.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, молодой человек – наниматель жилья на основании договора. Он фиктивно зарегистрировал гражданина Киргизии, но не собирался ему предоставить жилье, чтобы тот там жил. При опросе полиции нарушитель миграционного законодательства признал свою вину.

Пока ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явки, однако мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

КСТАТИ

Полиция напоминает, что фиктивная постановка на учет иностранцев – это уголовно-наказуемое деяние. Полиция просит всех, у кого есть информация об адресах, где незаконно живут иностранцы, обращаться в полицию по номеру 102.