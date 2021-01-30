Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 января 2021 года увеличилось на 178 человек Фото: Татьяна Коркина

По данным на 30 января 2021 число заболевших коронавирусом в Югре увеличилось на 178 человек. Таким образом, общее число заболевших составило 47474 человека (активных случаев – 2605). Заразу выявили в 21-м муниципалитете.

Больше всего заболевших выявили в Сургуте (32 случая), в Нефтеюганске и Нягани – по 16 заболевших, в Советском районе – 14 человек. Подробнее смотрите в инфографике:

Фото: Оперштаб Югры

За весь период пандемии выздоровели 44205 человек, 664 человека скончались.