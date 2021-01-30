Погода в Югре 30 января: мороз не отступает Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 30 января, ожидается переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью -30…-35°С, местами -20…-25°С, по югу -10…-15°С, по северным и восточным районам -38…-43°С, днем -20…-25°С, по юго-западу -10…-15°С, по северным и восточным районам -30…-35°С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -31…-33°С, днем -22…-24°С.