В Урае открыли учебно-тренировочный полигон для энергетиков Фото предоставлено КП

В Урае открылся учебно-тренировочный полигон, где энергетики смогут проходить обучение, тренироваться и повышать свою квалификацию. Центр открылся на базе Урайских электрических сетей.

На територии площадью 1800 кв. метров находится подстанция «Учебная» и воздушная линия 110кВ. Здесь специалисты могут отрабатывать практические навыки по диагностике и ремонту, научиться устранять последствия условных нарушений электроснабжения, моделировать штатные и нештатные ситуации. Тренировочный процесс поможет не допускать ошибок в будущем.

Строительство полигона началось еще в 2014 году. Обустройство, монтаж и пусконаладочные работы на объекте проводили сотрудники филиала по их личной инициативе. Оборудование использовали с реконструируемых подстанций. На субботниках технические службы предприятия готовили площадку, укладывали контур заземления, монтировали ошиновку силового оборудования, красили металлоконструкции, выполняли монтаж кабельных связей и наладочные работы.

– Мы готовы приступить к тренировкам персонала, не только при помощи виртуальных моделей, стендов и лабораторных установок, но и с использованием реального оборудования. В дальнейшем на учебно-тренировочном полигоне планируется проводить конкурсы профессионального мастерства среди работников филиала. Также полигон станет площадкой для профориентационной работы со старшеклассниками и студентами, – прокомментировал Иван Смышляев, первый заместитель директора – главный инженер филиала АО «Россети Тюмень» Урайские электрические сети.