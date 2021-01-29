Мошенница из Урая ответит в суде за обман своих клиентов Фото: pixabay.com

Прокуратура города Урая утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы. Она обвиняется по статье "мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, в крупном размере".

Во время расследования выяснилось, что обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с декабря 2017 года по июль 2019 года заключила фиктивные договоры об оказании ритуальных услуг с восемнадцатью жителями города Урая.

Полученными деньгами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению. Но никаких услуг даже не собиралась предоставлять. В результате ее незаконных действий причинен материальный ущерб на сумму более 1,8 миллионов рублей.

Уголовное дело в направлено в суд. Во время следствия потерпевшие подали иски о возмещении ущерба. Женщина может получить максимальный размер наказания в виде лишения свободы сроком до 6 лет.