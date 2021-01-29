«МегаФон» и Якутия подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect Фото предоставлено КП

Якутия стала первым регионом, с которым «МегаФон» подписал соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect, предусматривающего строительство подводной линии связи из Европы в Азию. Компания планирует построить отвод до Тикси, поселка городского типа на побережье моря Лаптевых.

Соглашение о сотрудничестве направлено на взаимодействие при строительстве отвода, который обеспечит высокоскоростным интернетом и качественной связью жителей и предприятия прибрежных районов республики Саха (Якутия). Правительство Якутии окажет координационную и административную поддержку проекта.

«МегаФон» будет развивать цифровую инфраструктуру республики и расширять охват населенных пунктов сотовой связью и широкополосным доступом в интернет на базе мобильных цифровых технологий стандартов UMTS, GSM и LTE. Соглашение также предполагает совместную работу по внедрению инновационных цифровых сервисов и решений, что будет способствовать социально экономическому развитию региона.

- Задача проекта Arctic Connect не только в создании нового канала для транзита возрастающего объема трафика между Европой и Азией, но и в обеспечении качественной связью северных территорий России. Республика Саха (Якутия) имеет огромный потенциал. Цифровая трансформация этого региона даст толчок для роста его экономического благополучия и развития социального сектора, – отмечает генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Напомним, в ноябре 2020 года завершился первый этап морских исследований в рамках проекта. Наблюдения проводились на участках трассы будущей линии связи в акватории шести морей. Часть этого маршрута проходила через Карское море в районе населенных пунктов Ямало-Ненецкого АО - Саббета, Ямбург. Общая протяженность исследуемого участка в 2020 году составила 6500 км. Второй этап исследований пройдет летом 2021 года и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Проект прошел экологическую экспертизу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подтвердившую безопасность работ.

Подводная линии связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно энергетического комплекса.