В Нягани проверили состояние югорчан, привитых от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Специалисты Няганской больницы проверили состояние горожан, привитых от коронавируса. Иммунизацию завершили 200 человек и в 95% случаев реакции не наблюдалось. В учреждение поступило ещё 900 дох препарата «Гам-ковид-Вак» («Спутник V»).

Также проведенное исследование показало, что у девяти пациентов после прививки на протяжении 1-2 дней зафиксированы осложнения в виде повышения температуры тела до 38 градусов, в трех случаях и у одного привитого - до 39,5 градусов. У остальных наблюдались боли в мышцах и общее недомогание.

- Вакцинация против коронавирсуной инфекции возобновлена. В учреждение поступило 900 доз препарата «Гам-ковид-Вак» («Спутник V»). Сегодня все больше няганцев проявляют активную позицию в вопросах сохранения здоровья и обращаются к медицинским работникам для проведения иммунизации, - рассказывает Алена Шульга, заведующая отделением профилактики.

В Няганской городской поликлинике работает «Горячая линия» (54530 добавочный:414) по вопросам, связанным с вакцинацией против COVID-19. По этому же телефону можно записаться на вакцинацию.