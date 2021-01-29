В Югре столкнулись два «КамАЗа»: водитель одного из них погиб Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы.

Так, на 797 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло столкновение двух автомобилей «КамАЗ». В результате ДТП водитель одного из них погиб, а второй получил травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 10 водителей за управление транспортом в пьяном состоянии, 6 водителей за отказ от медицинского освидетельствования, 3 человека за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 15 югорчан за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к обязательному соблюдению ПДД и взаимной вежливости на дорогах.