Югорчанин облил бензином и поджог свою жену Фото: СУ СК РФ по ХМАО - Югре

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело против 32-летнего жителя Нефтеюганского района. Он обвиняется в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.

Как передает следственный комитет: 23 января 2021 года около 23 часов нетрезвый обвиняемый, находясь в одном из домов поселка Салым Нефтеюганского района, приревновал свою супругу и решил её убить. Он облил женщину бензином и поджег. После того, как одежда практически полностью сгорела и пламя потухло он вызвал скорую помощь. Потерпевшую увезли в больницу в тяжелом состоянии с ожогами более 65% тела.

Обвиняемый заключен под стражу, по уголовному делу проводится расследование.

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