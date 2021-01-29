В Ханты-Мансийске погиб водитель, въехав в снегоуборочную технику Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Ханты-Мансийске на Индустриальной улице произошло дорожно-транспортное происшествие с смертельным исходом. По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля «Субару» при обгоне автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со снегоуборочной техникой. В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте. Двое пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу города Ханты-Мансийска.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, наряды ГИБДД, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.

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