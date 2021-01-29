За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 60 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте задержан мужчина, у которого нашли порошкообразное вещество светлого цвета, которое содержит в составе наркотик массой 0,29 грамма. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый под подпиской о невыезде дожидается нового наказания, так как раньше уже привлекался к уголовной ответственности.

В Нягани девушка украла парфюмерную продукцию с прилавка магазина по улице Ленина. Стоимость похищенного составила 6 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, югорчанка признала свою вину и находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, раскрыто шесть ранее совершенных преступлений. Сотрудники уголовного розыска Нижневартовска нашли мужчину, который находясь на 12 км «Самотлорской автодороги г. Нижневартовска» украл топливную карту, с помощью которой похитил 2 500 тонн дизельного топлива на общую сумму более 128 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

За прошедшие сутки зарегистрировано 60 преступлений, по горячим следам раскрыто 45, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре.