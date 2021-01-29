Число заболевших коронавирусом в Югре на 29 января 2021 года увеличилось на 189 человек Фото: pixabay.com

По данным на 29 января за сутки зафиксировано и подтверждено 189 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. Всего лабораторно подтверждено 47 296 случаев новой коронавирусной инфекции. Контакт установлен в 177 случаях, по 9 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 714 югорчан, сняты с наблюдения – 175 590 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 4 784 человека, всего – 1 314 642 жителя региона.

По клинической картине: На момент выявления у 145 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 27 диагностирована пневмония, у 17 человек бессимптомное течение болезни.

Больше всего выявлено заболевших за сутки: в Сургуте – 35; Нягани – 20; Нижневартовске – 17; Советском районе – 15; Ханты-Мансийске – 15; Нефтеюганском районе – 14; Югорске – 13; Нефтеюганске – 12; Когалыме – 11.

Далее в списке по заболеваемости: Мегион – 8; Урай – 6; Ханты-Мансийский район – 6; Радужный – 5.

Также, зафиксированы случаи заболевания: в Октябрьском районе – 4; Березовском районе – 4; Кондинском районе – 2; Пыть-Яхе – 1; Покачах – 1.

Состояние 86 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 660 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 209 жителей Югры, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 43 961 югорчанин.