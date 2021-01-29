«Узкое горлышко»: психологи Нижневартовска используют в период пандемии новую технику

«Узкое горлышко»: психологи Нижневартовска используют новую технику в период пандемии Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В период пандемии психологи Нижневартовска стали использовать в работе новую технику, которая называется «узкое горлышко». Она применялась в работе психологов при обращении пациентов в кабинет медико-социально-психологической помощи в период пандемии и показала свою эффективность. Работала велась как очно, так и в онлайн-консультировании.

«Узкое горлышко» помогает справляться с ситуацией неопределенности и адаптироваться к переменам. Её разработали 30 марта 2020 года, когда автору и её команде стало понятно, что начинается карантин из-за эпидемии Covid-19 и нужен будет переход на онлайн-режим. Автором арт-практики является Елена Морозова - специалист в области психологии развития взрослых, заведующая кафедрой конструирования и проведения бизнес-тренингов.

- Многие люди боятся двигаться вперед, тяжело реагируют на изменения, так как не видят так называемых «опорных точек». В качестве метафоры состояния можно представить, что Вы стоите на одной горе, а должны быть на другой. Но путь Вам ещё не понятен. Пациент в процессе нашей встречи составляет «арт-ответ» в конкретно-сложившейся для него ситуации, находит ресурсы для дальнейшего движения. Безусловно, это одна из самых востребованных методик в нашей работе в период пандемии, – отмечает медицинский психолог Елена Дзюман.