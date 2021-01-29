Погода в Югре на 29 января 2021 года: в отдельных районах небольшой снег

Погода в Югре на 28 января 2021 года: в отдельных районах небольшой снег Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 29 января: Температура воздуха днём -14,-19 °С, по югу -4,-9 °С, в северных и восточных районах -24,-29 ºС. Ночью -15,-20 °С, по югу -5,-10 °С, в северных и восточных районах -25,-30 °С, по крайнему востоку -35,-40 °С. Переменная облачность. В отдельных районах небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -16,-18 °С, ночью -17,-19 ºС. Переменная облачность. Небольшой снег. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

В Сургуте: Днём -30 °С, ночью -36 °С, ясно, северо-западный 2-4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -30 °С, ночью -37 °С, небольшой снег, ветер северо-западный 2-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -30 °С, ночью -36 °С, снег, ветер северо-западный 3-4 м/с.

В Когалыме: Днём -35 °С, ночью -41 °С, снег, ветер северный 2-4 м/с.

Существовали и приметы на погоду. Если в этот день ветер дует с северной стороны - быть морозу. В то же время мороз в Петров день - предвестник летней жары.