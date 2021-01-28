С 1 февраля возобновят свою работу учреждения культуры Фото: Официальная страница губернатора в соцсети

Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».

В документе продлено действие режима обязательной самоизоляции для югорчан в возрасте 65+, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин до 28 февраля включительно. Им рекомендуется не покидать места проживания и пребывания без особой надобности.

Также с 1 февраля возобновляют свою работу организации и учреждения работающие в сфере культуры, с учетом заполняемости залов не более 50% от общей вместимости и соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Кроме проведения концертов.

Кроме того, в Югре возобновлены организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, с учетом заполняемости трибун и залов не более 25% от общей вместимости, с соблюдением регламента, утвержденного министерством спорта РФ и главным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 года.

Но стоит отметить, что для детских комнат и иных развлекательных центров для детей продолжают действовать ограничения до 28 февраля текущего года. Также ограничены до этой даты работы развлекательных и досуговых заведений (за исключением кинотеатров, не более 50% заполняемости мест).

С постановлением можно ознакомится на Едином официальном сайте государственных органов.