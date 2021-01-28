Югорские госавтоинспекторы провели акцию «За рулем без алкоголя» Фото: ОГИБДД ОМВД России по г. Пыть-Яху

Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения является одним из грубых нарушений ПДД. Несмотря на серьезные санкции: лишение права управления сроком до двух лет и штраф 30 тысяч рублей, водители продолжают нарушать закон.

Для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме ДТП, по вине нетрезвых водителей, госавтоинспекторы Пыть-Яха провели профилактику с югорчанами. Сотрудники дорожной полиции разъясняли жителям региона насколько опасно «нетрезвое» вождение.

Основной мыслью в обращениях к жителям города была необходимость строгого соблюдения ПДД. Кроме этого, водителям вручили информативные памятки с рекомендациями о том, куда можно обращаться и сообщать о случаях управления автомобилями в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция Пыть-Яха надеется, что такая акция заставит югорчан задуматься о безопасности на дорогах и они будут внимательнее соблюдать правила дорожного движения.