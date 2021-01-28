В Тюменской области растиражируют новую систему мониторинга энергоснабжения Фото предоставлено КП

В Тюменской области внедряют цифровую систему оперативного мониторинга энергоснабжения, которая использует мобильные технологии. Инструмент позволяет в режиме онлайн вести контроль энергоснабжения объектов, находящихся в зоне ответственности различных эксплуатирующих организаций, наблюдаемость которых затруднена.

– Техническое решение апробировали дважды: в период подготовки и проведения общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию РФ и в Единый день голосования. Проводился непрерывный контроль энергоснабжения помещений для голосования и, в случае возникновения нештатной ситуации, оперативно информировались наши подразделения и задействованные в избирательном процессе организации. Результат апробации показал, что это удобное и эффективное решение по обеспечению сквозного мониторинга, – рассказал начальник департамента корпоративных и технологических АСУ «Россети Тюмень» Дмитрий Дружинин.

По его словам, часто энергетики решают задачи по электроснабжению критически важных объектов, где отсутствуют телеметрия и возможность визуализации. Новая система дополняет существующие инструменты контроля и позволяет кратно улучшить скорость реакции на любые инциденты.

В первой половине 2021 года система оперативного мониторинга энергоснабжения временно подконтрольных объектов будет внедрена еще в трех ДЗО компании. Далее ее тиражируют в 100 % распределительных сетевых компаний Группы.