В Сургутском поселке ликвидируют последствия пожара в жилом доме Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В поселке Таёжный города Сургута пожарно-спасательные подразделения ликвидируют последствия пожара в жилом доме. Сообщение о пожаре в двухэтажном доме по улице Берёзовской поступило в обед. Когда приехало первое пожарно-спасательного подразделение наблюдалось сильное задымление на первом этаже. Люди самостоятельно вышли из здания до прибытия пожарных, во время проверки выяснилось, что пострадавших нет. Жильцы дома размещены в хостеле.

Площадь пожара составила более 700 квадратных метров. Из-за низкой пожарной устойчивоти здания огонь распространился быстро. К тушению были привлечены дополнительные силы Сургутского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализовали и пожарные ликвидировали открытое горение.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются, ведется проливка конструкций. К тушению привлечены 46 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России – 36 человек и 10 единиц техники.