В Сургутском районе мужчина угнал «Митсубиси Лансер» Фото: pixabay.com

В дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району поступило заявление от жительницы ДНТ «Зори Сургута», которая сообщила о угоне автомобиля «Митсубиси Лансер».

Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 20-летний знакомый югорчанки. Он пояснил, что в во время распития спиртных напитков с супругом потерпевшей взял ключи от машины и совершил угон.

Против угонщика возбуждено уголовное дело по статье "неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Мы писали ранее о том, как в Сургуте из собственного автосалона менеджер угнал машину, но далеко не уехал, полицейские задержали его.