Югорчанка внесла 7 миллионов рублей в брокерскую компанию мошенников Фото: скриншот с видео ОМВД России по г. Пыть-Яху

В дежурную часть ОМВД России по Пыть-Яху обратилась 52-летняя жительница города с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала, что ей позвонил представитель брокерской компании «Bestport Ventures LLP» и предложил заработать. Заявительница ответила, что не разбирается в подобных вопросах, на что аферистка предложила посмотреть видеоролики с презентациями брокерской компании, где доступно и просто разработана стратегия по вложению денег. Просмотрев все видеоматериалы, женщина решила принять предложение и начала вести переписку по электронке с некой «Еленой Вольской», которая помогла зарегистрироваться и открыть личный счет, а также курировала процесс всех торгов на бирже.

«Брокер» рассказала женщине о большой выгоде при покупке акций разных компаний в фондовой бирже и объяснила, что для этого нужно, в первую очередь, в компьютере загрузить через браузер программу «Anidesk» и внести небольшую сумму для приобретения акций и их раскрутки. Так, с октября 2020 года по январь текущего года югорчанка пополняла свой брокерский счет более 20 раз. Общая сумма вложения составила 6 миллионов 701 тысяча рублей. При этом на 2 миллиона заявительница оформила кредит.

За весь период женщина вывела со своего брокерского счета более 2 тысяч евро. Но в конце 2020 года брокерская компания стала предъявлять гражданке претензии о том, что она перестала пополнять счет достаточной суммой для участия в корпоративных сделках. И так как ее портфель стал убыточным, пригрозили списать все деньги. После чего югорчанка закрыла все сделки и попыталась вывести ранее внесенные средства, однако попытки оказались безуспешны.

ОМВД России по г. Пыть-Яху возбуждено уголовное дело.