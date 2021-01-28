Месторождения на связи: какие соцсети ближе югорским вахтовикам

Десятки тысяч людей ежемесячно приезжают работать на нефтяные и газовые месторождения Югры. Продолжительность вахты из-за пандемии увеличилась с одного до трех месяцев. Вдалеке от дома увидеть лица близких помогает мобильный интернет, поэтому так важно обеспечить эти точки качественным сигналом. По данным связистов МегаФона, уже на 87% месторождениях Югры такая возможность есть.

Чаще всего для общения приехавшие на заработки пользуются следующими соцсетями: «Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram.

Работники промыслов пользуются мобильным интернетом не менее активно, чем жители в больших городах, а некоторые устанавливают своеобразные рекорды. Самыми динамичными в глобальной сети стали сотрудники Западно-Сургутского, Пякяхинского, Федоровского месторождений. В январе трафик на одного пользователя здесь составил около 1 ГБ в день. Этого хватает, чтобы просматривать новостные ленты, вести прямые эфиры, видеоролики, поддерживать общение в мессенджерах, выходить на видеосвязь через Skype или Zoom.

«Мы понимаем, как важно оставаться на связи, когда долгое время не бываешь дома, поэтому постоянно развиваем сеть на нефтяных промыслах. За 2020 год мы запустили на месторождениях Югры свыше 40 базовых станций, а в ближайшем будущем планируем масштабную модернизацию для улучшения скорости интернета», – рассказал Дмитрий Щелгачев, директор МегаФона в Югре и на Ямале.