В Югре в ДТП пострадали 3 человека Фото: ГИБДД России

В Октябрьском районе на автодороге «Нягань – Уньюган» 33-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Шевроле Круз», при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», за рулем которого находился 24-летний водитель. «Ладу» от удара отбросило на «Фольксваген Крафтер», движущийся в попутном направлении. В результате ДТП травмы получили водители «Шевроле» и «Лады», а также 25-летняя пассажирка «Фольксваген».

Кроме того, за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек получили травмы. На территории округа сотрудниками ГИБДД задержан 1 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 19 водителей привлечены за выезд на полосу встречного движения, 29 наказаны за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает всем водителям, что для безопасного выполнения маневров, необходимо быть особо внимательными на дорогах.