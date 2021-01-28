Сургутянин пытался зарезать соседа, но тот чудом остался жив Фото: СУ СК России по ХМАО-Югре

Следственным отделом по городу Сургут возбуждено уголовное дело в против 44-летнего местного жителя. Он подозревается в покушении на убийство.

Как выяснило следствие 23 января 2021 года около 24 часов подозреваемый находился на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по проспекту Ленина города Сургут. Мужчина начал ругаться с 25-летнем соседом из-за просьбы сделать тише музыку и не курить в подъезде. Разозлившись он нанёс соседу 5 ударов кухонным ножом в живот. Но в связи с тем, что молодой человек находился в верхней одежде и сопротивлялся, а также благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив.

Злоумышленник находится под стражей, по уголовному делу продолжается расследование и выясняются все обстоятельства происшествия.

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