Югорчане "подарили" мошенникам 8 миллионов за сутки Фото:pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зафиксировано 17 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Югорчане перевели на неизвестные счета рекордную сумму – около 8 миллионов рублей.

В Советском районе 30-летний мужчина в соцсети «ВКонтакте» решил приобрести охолощенное (демиталезированное) оружие. Но наткнулся на нечестного продавца и лишился15 тысяч рублей. А 27-летний предприниматель из Нягани неудачно купил табак для кальяна. Перевел на неизвестный счет 27 тысяч рублей, но посылку так и не получил.

Вартовчанке также не повезло с покупками. Она в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Рынок Садовод» сделала заказ на сумму в 7 тысяч рублей. Планировала пополнить свой гардероб новыми вещами. Но после перевода денег, продавец перестал выходить на связь.

Лже-сотрудники финансовых организаций позвонили 49-летней сургутянке и предложили увеличить кредитный лимит по банковской карте. Мошенники узнали реквизиты и похитили со счета наивной югорчанки около 50-ти тысяч рублей. В Ханты-Мансийске аферисты сняли со счета 21-летнего молодого человека 150 тысяч рублей, звонившие пытались предупредить югорчанина от незаконно оформленного кредита. Но вместо этого убедили оформить встречный, что он и сделал.

По всем фактам случаям возбуждены уголовные дела.