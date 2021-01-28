Житель Октябрьского района наказан за вождение в пьяном виде Фото: pixabay.com

Октябрьский районный суд вынес обвинительный приговор 26 – летнему жителю посёлка Карымкары. Молодого человека признали виновным в совершении преступления, по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Как выяснилось, подсудимый уже подвергался административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения и при этом не имел прав на управление автомобилем. Однако это его ничему не научило и он вновь, находясь в нетрезвом виде, в июне 2020 года сел за руль автомобиля, чем подверг опасности жизнь и здоровье жителей посёлка.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении. Также мужчину лишили права управлять любым транспортом на срок 3 года.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Нефтеюганске водитель в очередной раз сел пьяным за руль.